Власти Венгрии призвали ЕС перестать упоминать восьмой пакет санкций против РФ

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что предлагаемые Евросоюзом ограничительные меры в отношении России обострят энергетический кризис. Как подчеркнул министр, даже заявления западных чиновников о возможном введении запретов в этой области провоцируют увеличение стоимости ресурсов.

"ЕС должен, наконец, перестать упоминать восьмой пакет санкций", — отметил глава внешнеполитического венгерского ведомства.

Вместе с этим Сийярто обратил внимание на обратный эффект ограничений. По словам политика, санкции навредили Западу больше, чем Москве. В Евросоюзе вырос уровень инфляции и подорожали коммунальные услуги, добавил министр.

Ранее историк Аркадий Гольдин обвинил Еврокомиссию в финансовом давлении на Венгрию из-за её позиции по РФ. Как напомнил эксперт, ЕК отказалась передавать Будапешту деньги по программе "сбалансированного развития" ЕС.