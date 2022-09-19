Гольдин: Еврокомиссия лишает Венгрию средств за её позицию по России

Историк Аркадий Гольдин сказал, что Еврокомиссия использует программу "сбалансированного развития" ЕС в качестве метода давления на Будапешт. Как напомнил эксперт, Венгрия не поддерживает антироссийские санкции на желаемом Брюсселем уровне, а руководителя правительства этой страны западные чиновники называют "ужасным ребёнком".

По словам специалиста, ЕК не отдаёт венгерским властям 7,5 миллиарда евро, что составляет около пяти процентов ВВП государства. При этом политики объясняют своё решение коррупцией в регионе, отметил историк.

"Аналогичные претензии можно предъявить любому члену ЕС. Так что в большей степени риторика всё же является предлогом", — заключил Гольдин, слова которого приводит ФАН.

Ранее венгерский парламентарий Мате Кочиш заявил, что из-за введения ограничительных мер Россия стала богаче.