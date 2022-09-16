Орбан: очередные обвинения ЕП в адрес Венгрии являются политической пропагандой

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нападки Европарламента в адрес Венгрии можно охарактеризовать как политическую пропаганду и памфлет". Политик напомнил, что подобные обвинения со стороны евродепутатов звучат не впервые.

15 сентября Европарламент призвал ЕС признать, что Венгрия подрывает основные ценности ЕС.