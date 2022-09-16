По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, нападки Европарламента в адрес Венгрии можно охарактеризовать как политическую пропаганду и памфлет". Политик напомнил, что подобные обвинения со стороны евродепутатов звучат не впервые.
15 сентября Европарламент призвал ЕС признать, что Венгрия подрывает основные ценности ЕС.
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