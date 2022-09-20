Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено внимательно отслеживать работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отметил глава организации Витольд Банька.
"У нас открытые каналы связи с РУСАДА, мы хотим убедиться, что нынешняя ситуация — не рай для допинговых обманщиков", — заявил он на пресс-конференции.
В декабре 2022 года истекает срок двухгодичного запрета на выступление спортсменов из России под флагом РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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