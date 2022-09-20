WADA будет внимательно следить за работой Российского антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено внимательно отслеживать работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отметил глава организации Витольд Банька.

"У нас открытые каналы связи с РУСАДА, мы хотим убедиться, что нынешняя ситуация — не рай для допинговых обманщиков", — заявил он на пресс-конференции.

В декабре 2022 года истекает срок двухгодичного запрета на выступление спортсменов из России под флагом РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх.