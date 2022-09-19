Общественная палата Донецкой Народной Республики обратилась к руководителю региона Денису Пушилину с просьбой о незамедлительном проведении референдума по вопросу о вхождении в состав России.
"Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стёрта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения ДНР в состав РФ", — написал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
Ранее с подобной просьбой к главе региона Леониду Пасечнику также обратилась Общественная палата Луганской Народной Республики.
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