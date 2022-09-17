Скандал на похоронах Елизаветы II: незнакомец атаковал гроб с телом королевы

В Лондоне, где прощаются с королевой Елизаветой II, произошёл скандальный инцидент. Мужчина набросился на гроб с телом монаршей особы.

Гроб с телом королевы Елизаветой II находится в Вестминстерском дворце. На траурную церемонию приглашаются все желающие. Британцы могут лично проститься с королевой. Во дворце выстроилась огромная очередь. Людям приходится ожидать, чтобы отдать дать уважения монаршей особе, по 13 часов. Присутствующим на траурной церемонии людям не дозволяется приближаться к гробу ближе чем на три метра.

Один из стоящих в очереди неожиданно атаковал гроб с королевой и попытался сорвать с него королевский штандарт. Стражи правопорядка быстро задержали злоумышленника. Мужчина пока не смог объяснить мотивы своего поведения.

На одре королевы находятся символы власти: держава и скипетр Эдуарда VII, а сверху на королевском штандарте возвышается корона Британской империи.

Ранее сообщалось, что британцев возмутил редкий бриллиант в короне Елизаветы II на похоронах.