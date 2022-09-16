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Минздрав Киргизии: при стрельбе на границе с Таджикистаном пострадали 18 человек

Мир

В ходе столкновений на границе с Таджикистаном 18 граждан Киргизии получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В пресс-службе ведомства отметили, что все пациенты находятся под наблюдением врачей Баткенской областной больницы. Как пояснили в Минздраве Киргизии, точные диагнозы пострадавших уточняются.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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