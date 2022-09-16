В ходе столкновений на границе с Таджикистаном 18 граждан Киргизии получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
В пресс-службе ведомства отметили, что все пациенты находятся под наблюдением врачей Баткенской областной больницы. Как пояснили в Минздраве Киргизии, точные диагнозы пострадавших уточняются.
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