Минздрав Киргизии: при стрельбе на границе с Таджикистаном пострадали 18 человек

В ходе столкновений на границе с Таджикистаном 18 граждан Киргизии получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

В пресс-службе ведомства отметили, что все пациенты находятся под наблюдением врачей Баткенской областной больницы. Как пояснили в Минздраве Киргизии, точные диагнозы пострадавших уточняются.