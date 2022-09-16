Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к Западу с предложением включить в пакет санкций всех его 14 детей.
Он отметил, что не имеет недвижимости и счетов в других странах. По словам политика, ограничительные меры в отношении некоторых членов его семьи, в том числе несовершеннолетней дочери, были введены без каких-либо объективных оснований.
"Давайте, американцы, включайте всех моих 14 детей в санкционные списки", — высказался Кадыров.
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