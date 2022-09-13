По мнению политического эксперта Якова Кедми, США создают мощный "бронетанковый кулак" в восточной части Европы. Вашингтон делает всё, чтобы Москва не смогла помочь Пекину в случае полномасштабной войны за Тайвань, отметил аналитик.
Однако ни у одной из европейских стран современных танков нет, поэтому США будут поставлять тяжёлую технику в Польшу и на Украину, чтобы они смогли сдержать Россию, заявил Кедми.
"За пять лет они хотят создать там огромные танковые армии, вооружённые новейшими машинами, с новейшей артиллерией и большими ВВС с современными американскими самолётами", — отметил эксперт.
Вашингтон пытается решить сразу несколько задач, подготавливая антироссийский плацдарм на Украине и в Польше. Во-первых, США обеспечивают свою военную промышленность многомиллиардными заказами на годы вперёд. Во-вторых, избегают использования американской армии против России, действуя руками украинцев и поляков.
"Это будет огромный кулак, чтобы угрожать России и удержать её от вмешательства, когда начнётся главная война США с Китаем", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
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