Conversation: Путин может спровоцировать НАТО для решения украинской проблемы

Британский аналитик Мэтью Сассекс убеждён, что у президента России Владимира Путина есть три варианта выбора стратегии, чтобы одержать победу в ходе военной спецоперации на Украине.

Во-первых, Москва может найти политическое решение. Однако лидер Незалежной Владимир Зеленский отказывается от переговоров и намерен оказывать сопротивление до конца.

Во-вторых, Россия может стабилизировать фронт на существующих рубежах, чтобы выиграть время и ослабить ВСУ.

И третий вариант, который предположил Сассекс, заключается в дальнейшей эскалации конфликта. По его мнению, Путин может послать Западу и Киеву сигнал о своих "решительных намерениях" в отношении Украины.

Более того, британский аналитик не исключает, что российская армия может организовать провокационные действия в отношении Эстонии, чтобы втянуть НАТО в полномасштабную войну.

"И если Путин не готов инициировать мирный процесс, тогда действительно остается только один путь эскалации. <…> Мы просто недостаточно знаем о том, как работает мышление Путина, или о том, как он расставляет приоритеты в информации для принятия решений", — заявил Сассекс в издании The Conversation.