Пушилин: представители стран не выходят на контакт с ДНР по наёмникам

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что родные страны наёмников, которые оказались в плену союзных сил, бросили своих солдат.

По его словам, представители государств не выходят на контакт с руководством республики, чтобы обсудить дальнейшую судьбу наёмников.