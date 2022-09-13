Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что родные страны наёмников, которые оказались в плену союзных сил, бросили своих солдат.
По его словам, представители государств не выходят на контакт с руководством республики, чтобы обсудить дальнейшую судьбу наёмников.
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