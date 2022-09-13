Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне не видят возможности возобновить переговоры с Тегераном по ядерной сделке.
Как подчеркнул Блинкен, ответ иранской стороны отбросил "прогресс" и отдалил возможность соглашения.
"Ответ Ирана на предложение Евросоюза является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными", — пояснил представитель администрации в ходе пресс-конференции.
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