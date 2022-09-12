В США нашли критическую проблему ядерных сил, которая даёт превосходство России

В американской прессе появились материалы о проблемах в ядерных силах страны, которые дают превосходство державам-соперникам. И прежде всего, России.

А дело в том, что межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III, стоящие на вооружении США, не смогут обойти продвинутые системы противоракетной обороны.

"Хотя представители министерства обороны США подчеркивают, что Minuteman III способен выполнить свою миссию, ожидается, что МБР будет все труднее преодолевать оборону будущего противника", — цитирует РИА "Новости" статью, опубликованную в издании The National Interest.

"Минитмены" планируется заменить на ракету Sentinel. В статье подчёркивается, что в новых ракетах потребуется установка дополнительного оборудования, которое учитывало бы достижения соперников США в ракетостроении и противовоздушной обороне.

Напомним, в начале июля этого года ВВС США заявили, что проводившиеся для Пентагона в штате Калифорния испытания ракеты-носителя Minotaur II+ закончились взрывом спустя 11 секунд после запуска. Обломки упали в непосредственной близости от стартовой площадки.

Испытания Minotaur II+ проходили в рамках разработки межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel. Стоимость программы оценивается в 85 миллиардов долларов.