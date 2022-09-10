19FortyFive: США боятся взбесить Россию, поэтому отклонят запрос Украины по F-16

Киевское руководство мечтает получить американские военные самолёты и требует, чтобы Вашингтон направил на Украину современные истребители для противостояния ВКС РФ в воздушном пространстве. Однако аналитик Брент М. Иствуд считает, что администрация президента США Джо Байдена не рискнёт удовлетворить просьбу лидера Незалежной Владимира Зеленского.

Эксперт заявил, что поставка на Украину истребителей F-16 является слишком большим риском для НАТО. В том случае, если российские средства противовоздушной обороны собьют пилотов Североатлантического альянса, то вполне вероятно развитие полномасштабного военного конфликта между Россией и Западом.

По мнению Иствуда, Москва будет в бешенстве, если американские самолёты окажутся на вооружении Украины.

"Президент Джо Байден никогда не проявлял желания поставлять истребители или обеспечивать бесполётную зону над Украиной. Это было бы слишком провокационным шагом", — сообщил аналитик в издании 19FortyFive.