Моравецкий: если Украина падёт, Польша станет следующей целью России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что позиция Германии в отношении российской спецоперации разочаровывает Варшаву. По его мнению, Берлин не осознаёт опасности украинского конфликта. Он убеждён, что если Киев потерпит поражение, то Россия решит провести аналогичные действия на польской территории.

"Кризис на Украине показал, что самым сильным гарантом безопасности являются США. Если бы Украина зависела от Германии в рамках европейской оборонной политики, её бы больше не существовало сегодня", — заявил польский премьер в интервью Spiegel.

Он отметил, что Германия ведёт нерешительную политику в отношении России из-за энергетической зависимости. Более того, по мнению Моравецкого, позиция Берлина "нанесла Европе огромный ущерб".