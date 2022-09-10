InfoBrics: подготовка Польши к войне с РФ обернётся печальными последствиями

Польские власти намерены вложить колоссальные денежные средства в модернизацию своей армии для защиты от "российской агрессии". Ранее заместитель министра обороны Марцин Оцепа не исключил, что полномасштабное столкновение России и Польши произойдёт в ближайшие годы, поэтому польская армия должна перевооружиться как можно скорее.

Однако Варшава заявила о военной модернизации на фоне серьёзного экономического кризиса. Об этом сообщили в материале InfoBrics.

"Экономический рост Польши уже замедляется. В третьем квартале 2022 года ожидается падение ВВП до 2,7%. Государственный аналитический центр считает, что инфляция к концу четвёртого квартала составит 14,5% и может вырасти до 15,6% в феврале 2023 года из-за роста цен на энергоносители", — отметили эксперты.

Аналитики подчеркнули: Польша планирует потратить миллиарды долларов, чтобы отразить угрозу со стороны России, которой не существует. Варшаве следует разбираться с экономическими проблемами, а не готовиться к воображаемой войне, заявили эксперты.

"Польша ставит во главу угла интересы США, которые пытаются оказать давление на Москву. В своих попытках угодить Америке Варшава готова даже разрушить собственную экономику и качество жизни среднего гражданина", — отметили аналитики.