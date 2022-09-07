Замглавы Минобороны Польши предупредил о возможности военных действий с РФ

По словам польского замминистра обороны Марцина Оцепы, Польша допускает возможность военного противостояния с Россией в ближайшие 3-10 лет.

Исходя из этих рисков, польские власти собираются заняться перевооружением национальной армии, увеличив финансирование этой области.

Теперь многое будет зависеть от завершения украинского конфликта, добавил Оцепа.

"Есть серьезный риск войны с Россией в период от 3 до 10 лет. Все зависит от того, как закончится конфликт на Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", — заявил Оцепа в беседе с агентством РАР.

Ранее бывший польский лидер Лех Валенса выразил мнение, что для усмирения России подходят лишь два способа: или полная смена власти в результате государственного переворота, или уменьшение численности населения РФ до 50 млн человек.