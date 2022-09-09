Политолог Корнилов: "Санкции с нами на годы, может быть, на десятилетия"

Политолог Владимир Корнилов в разговоре с Pravda.Ru оценил заявления главы МИД Австрии Александера Шалленберга, который допустил постепенное снятие ограничительных мер в отношении России.

"Никто не исключает смягчение санкций. Но на каких условиях? Мы же слышим, что политики выдвинули, мягко говоря, невыполнимые требования. Пока я не вижу практической возможности для снятия ограничений. Думаю, санкции с нами на годы, может быть, на десятилетия", — подчеркнул специалист.

Также он прокомментировал предложение австрийского министра провести переговоры между Москвой и Киевом в Вене. Как напомнил эксперт, для это уже существуют площадки в Стамбуле и Белоруссии. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сообщал, что готов стать посредником в диалоге, призвал помочь решить конфликт на Украине экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, отметил собеседник издания.

"Однако, как говорил Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Прим. ред.), Запад запрещает Украине вести переговоры. Кто угодно может предлагать что угодно, но пусть на практике что-то сделают", — заключил историк.

Ранее Шалленберг назвал ограничительные меры "гибким средством". По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, западные чиновники способны отменить санкции после завершения боевых действий на Украине.

"Я очень надеюсь, что в какое-то время мы вернёмся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха", — сказал министр, слова которого передаёт Wiener Zeitung.