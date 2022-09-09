Европейский союз принял решение, что никто из попавших в чёрные списки россиян не будет из них исключён. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
"Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка", — сказал он.
По словам главы МИД, договор об упрощённом визовом режиме Евросоюз-Россия прекратит своё действие с 12 сентября.
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