Глава МИД Австрии: ЕС не будет исключать россиян из санкционных списков

Европейский союз принял решение, что никто из попавших в чёрные списки россиян не будет из них исключён. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

"Могу заверить, что Евросоюз един в этом вопросе, режим санкций не будет изменен. И действие санкций в отношении отдельных лиц также будет продлено без изменения списка", — сказал он.

По словам главы МИД, договор об упрощённом визовом режиме Евросоюз-Россия прекратит своё действие с 12 сентября.