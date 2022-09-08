Северная Корея поддержала России после начала военной спецоперации на Украине. Затем КНДР обвинила Вашингтон в усугублении конфликта между Москвой и Киевом.
"Если Россия достигнет того, что она считает точкой невозврата, то нет предела возможному сотрудничеству между Северной Кореей и РФ", — заявляет специалист Энтони Ринна в интервью Financial Times.
Китайский аналитик Юн Сун считает, что более тесные отношения между Северной Кореей и Россией могут оказаться неудобными для Китая. По мнению американского эксперта Аарона Арнольда, западная кампания по "изоляции" России может привести к тесному сотрудничеству Москвы и Пхеньяна.
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Продолжается военное противостояние за Балаклею.