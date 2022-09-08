В четверг, 8 сентября, американский лидер Джо Байден проведёт онлайн-переговоры с представителями G7, Североатлантического альянса и Евросоюза, пишет Bloomberg.
По данным агентства, президент США обсудит с партнёрами вопросы, связанные с дальнейшим предоставлением военной и финансовой помощи киевскому режиму.
"Переговоры по видеосвязи пройдут утром в четверг", — сказано в материале.
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