Bloomberg: Байден переговорит с лидерами G7, НАТО и ЕС по вопросам помощи Киеву

В четверг, 8 сентября, американский лидер Джо Байден проведёт онлайн-переговоры с представителями G7, Североатлантического альянса и Евросоюза, пишет Bloomberg.

По данным агентства, президент США обсудит с партнёрами вопросы, связанные с дальнейшим предоставлением военной и финансовой помощи киевскому режиму.

"Переговоры по видеосвязи пройдут утром в четверг", — сказано в материале.