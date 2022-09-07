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В Госдепе настаивают на данных разведки о покупке Россией оружия у КНДР

Мир

США заверяют, что не ошиблись когда сообщали, что Россия приобрела оружие у Северной Кореи.

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател рассказал о сведениях, полученных разведывательным сообществом, на брифинге с журналистами.

"Мы считаем, что российское министерство обороны находится в процессе приобретения миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в боях на территории Украины", — заявил представитель Государственного департамента США.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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