США заверяют, что не ошиблись когда сообщали, что Россия приобрела оружие у Северной Кореи.
Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател рассказал о сведениях, полученных разведывательным сообществом, на брифинге с журналистами.
"Мы считаем, что российское министерство обороны находится в процессе приобретения миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи для использования в боях на территории Украины", — заявил представитель Государственного департамента США.
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