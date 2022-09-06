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Die Welt: Украина проиграет из-за канцлера ФРГ Шольца

Мир

Обещания украинского лидера Владимира Зеленского "вернуть" Крым направлены на то, чтобы поднять боевой дух Вооружённых сил Украины, но в целом эта цель недостижима, сообщил обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.

Die Welt: Украина проиграет из-за канцлера ФРГ Шольца

По его словам, мир уже давно смирился с тем, что Крым стал частью Российской Федерации, поэтому заявления Зеленского о возврате полуострова — химера.

Шильтц считает, что сейчас перед Украиной стоит куда более важная цель — не потерять Донбасс до зимы. Он отметил, что Киев не сможет вернуть под свой контроль ни один из потерянных регионов без поставок тяжёлого вооружения.

Автор материала обратил внимание на то, что Германия отказалась передать украинской армии танки Leopard и

Обозреватель добавил, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Европы, не готова передать ВСУ танки "Леопард 2" и боевую машину пехоты Marder.

"С Олафом Шольцем Украина конфликт не выиграет. Похоже, что немецкий канцлер боится Путина", — подытожил он.

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал бессмысленными обещания Зеленского присоединить Крым к Украине.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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