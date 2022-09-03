Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: идея Зеленского "отвоевать" Крым у России лишена смысла

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер уверен, что все обещания Владимира Зеленского присоединить полуостров Крым к Украине абсолютно бессмысленны.

Несколько дней назад киевский режим попытался вновь вернуть контроль над южными регионами страны, которые союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР освободили от националистов. Контрнаступление ВСУ полностью провалилось и боевики понесли серьёзные потери.

Что касается идеи Зеленского силовым путём присоединить Крым к Украине, подобные инициативы не стоит даже обсуждать, уверен немецкий экс-канцлер.

"Идея о том, что президент Зеленский может отвоевать его (полуостров Крым. — Прим. ред.) военным путем, не имеет смысла. Регион русский", — заявил Шрёдер в интервью испанскому изданию ABC.

Полуостров оказался в составе Украинской ССР только потому, что Хрущёв считал Советский Союз вечным государственным образованием.

Также политик не понимает, по какой причине немецкие власти отказываются запускать "Северный поток-2".

"Если вы не хотите использовать "Северный поток-2", вам придется столкнуться с последствиями. И они будут огромными здесь, в Германии", — уверен бывший канцлер.

Он напомнил, что в экономике существует чёткий принцип: когда предложение сокращается, цены растут.