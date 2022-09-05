Боррель: нельзя позволить России воспользоваться усталостью стран от санкций

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о негативном отношении граждан некоторых стран к ограничительным мерам в отношении Москвы. По словам западного чиновника, часть жителей беспокоится из-за приближения зимы.

"Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций", — подчеркнул политик в ходе онлайн-конференции ЕС.

Также глава службы назвал критику со стороны граждан "проверкой на прочность". Как отметил Боррель, власти должны объяснить людям необходимость ограничений для поддержки Киева и получения ресурсной независимости. Вместе с этим чиновник обвинил в экономических проблемах руководство РФ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад сформировать восьмой пакет антироссийских санкций. В него необходимо включить запрет на выдачу виз для граждан РФ, отметил президент.