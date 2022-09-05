Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о негативном отношении граждан некоторых стран к ограничительным мерам в отношении Москвы. По словам западного чиновника, часть жителей беспокоится из-за приближения зимы.
"Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций", — подчеркнул политик в ходе онлайн-конференции ЕС.
Также глава службы назвал критику со стороны граждан "проверкой на прочность". Как отметил Боррель, власти должны объяснить людям необходимость ограничений для поддержки Киева и получения ресурсной независимости. Вместе с этим чиновник обвинил в экономических проблемах руководство РФ.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал Запад сформировать восьмой пакет антироссийских санкций. В него необходимо включить запрет на выдачу виз для граждан РФ, отметил президент.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы народных республик подвергались избиениям со стороны противника.