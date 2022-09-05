По словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, у руководства Евросоюза есть несколько новых вариантов антироссийских санкций, в числе которых и индивидуальные ограничения.
"У нас есть ещё варианты по введению новых санкций, в том числе индивидуальных", — цитирует слова МИД Франции ПРАЙМ.
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