Глава МИД Франции: в Евросоюзе есть новые варианты санкций против России

По словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонны, у руководства Евросоюза есть несколько новых вариантов антироссийских санкций, в числе которых и индивидуальные ограничения.

"У нас есть ещё варианты по введению новых санкций, в том числе индивидуальных", — цитирует слова МИД Франции ПРАЙМ.