Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил способы экономического ослабления России.
Президент Украины напомнил ЕС о важности принятия нового пакета антироссийских санкций, направленных на ослабление российской экономики. О переговорах с представителем Европы Зеленский написал в своём микроблоге.
"Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", — написал украинский лидер.
Зеленский заявил, что ему удалось "скоординировать шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа".
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он напомнил ЕС о возможности лишиться российского газа.
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В России прекрасно осознавали, что в условиях спецоперации на Украине НАТО будет оказывать Киеву военную поддержку, поэтому нашли способ извлечь из этого выгоду для себя.