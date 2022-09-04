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Зеленский объяснил главе Еврокомиссии, как ослабить РФ: ограничить сверхприбыль

Мир

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил способы экономического ослабления России.

Зеленский объяснил главе Еврокомиссии, как ослабить РФ: ограничить сверхприбыль

Президент Украины напомнил ЕС о важности принятия нового пакета антироссийских санкций, направленных на ослабление российской экономики. О переговорах с представителем Европы Зеленский написал в своём микроблоге.

"Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС. Указал на необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам РФ", — написал украинский лидер.

Зеленский заявил, что ему удалось "скоординировать шаги по ограничению получения Россией сверхприбылей от продажи нефти и газа".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он напомнил ЕС о возможности лишиться российского газа.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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