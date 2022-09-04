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Баширов: украинские элиты готовы сдать Зеленского

Мир

У президента Украины Владимира Зеленского и раньше не было единства в элите, а теперь там начинается грызня по сценарию "умри первый, а я потом". Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Баширов: украинские элиты готовы сдать Зеленского

Эксперт считает, что это очень плохой сигнал для Зеленского.

У украинской элиты появляется всё больше беспокойства за своё будущее и богатство. Олигархи боятся ракетных ударов ВС РФ по их заводам, где ВСУ прячут вооружения, их бизнес ломает разрушение энергосистемы и сети логистики, падение курса гривны и обнищание населения, отмечает аналитик.

По его словам, сейчас многие украинские бизнесмены начинают искать контакты в Москве, чтобы договориться, выходят на окружение экс-президента Украины Виктора Януковича, надеясь через него получить хоть какие-то гарантии сохранения бизнеса от россиян.

И, наконец, часть элиты начинает договариваться с главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным, считая, что он будет править после Зеленского, добавил политолог в своём Telegram-канале.

"И для Зеленского — это очень плохой сигнал. Вместо образования бизнес-оппозиции в России Путину мы наблюдаем формирование внутренней оппозиции Зеленскому. До посылания Байдена "в лес" дело ещё не дошло, но это вопрос времени: украинская элита всегда жёстко играла, и за свою собственность они готовы перейти на сторону новой власти на Украине, будь то в Киеве или в Херсоне", — заключил Баширов.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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