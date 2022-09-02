Шойгу: на Украину сейчас приезжает в три раза меньше наёмников

Согласно сообщению министра обороны РФ Сергея Шойгу, на Украину теперь приезжают воевать на стороне Киева в три с половиной раза меньше наёмников. Причиной сокращения притока желающих заработать на поле боя глава ведомства назвал большие потери ВСУ.

Министр отметил, что освобождение Донбасса будет продолжено.

"На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации", — сказал Шойгу в ходе селекторного совещания.