Уже на следующий год треть украинцев останется без работы

28,2% граждан Украины останутся без работы в 2023 году, а средняя зарплата в стране будет меньше $500. К такому выводу пришли эксперты Министерства экономики Украины.

Кроме того, в следующем году вырастет и инфляция, которая может составить 30,6%, пишут украинские СМИ, ссылаясь на источники в правительстве.

Местная валюта также подешевеет: если сейчас доллар стоит около 37 гривен, через год его курс составит уже 50 грн.