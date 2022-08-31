Поставки по "Северному потоку" упали почти до нуля

Поставки по "Северному потоку-1" упали почти до нуля из-за ремонта на газопроводе, сообщили газотранспортные операторы ФРГ.

Как пояснили немецкие представители, показатели резко упали сразу после начала ремонта на объекте.