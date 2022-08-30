Rolling Stone: Трамп хвастался информацией о сексуальной жизни Макрона

Бывший президент США Дональд Трамп хвастался близким людям, что у него есть информация о пикантных подробностях личной жизни французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает издание Rolling Stone, ссылаясь на два анонимных источника.

По словам авторов материала, власти Франции знают о словах Трампа и пытаются выяснить, какой компромат есть у экс-президента США на Макрона.

"Слова Трампа о "шалостях", якобы присущих Макрону, о которых знают "не так много людей", только усилили тревогу. Как французские, так и американские представители работали на тем, чтобы выяснить, что конкретно есть у Трампа на Макрона и правительство Франции", — отмечается в статье.

Ранее жена французского президента Брижит Макрон обратилась в суд с иском в отношении двух женщин, которые распространяли в интернете фейки о том, что она является трансгендером. Также недоброжелатели первой леди Франции утверждали в Сети, что в прошлом Бриджит была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье и сделала операцию по смене пола.