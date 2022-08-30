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Депутат Шхагошев: Киев устроит провокацию, чтобы члены МАГАТЭ не попали на ЗАЭС

Мир

По словам депутата Госдумы РФ Адальби Шхагошева, у Киева есть планы по организации "многоуровневой провокации", цель которой — не позволить миссии МАГАТЭ оказаться на территории Запорожской АЭС.

Депутат Шхагошев: Киев устроит провокацию, чтобы члены МАГАТЭ не попали на ЗАЭС

"Киев планирует многоуровневую провокацию для того, чтобы миссия МАГАТЭ все-таки не попала на территорию (Запорожской) АЭС", — сказал Шхагошев в беседе с РИА Новости.

Парламентарий допустил, что Киев способен пойти в этом плане на радикальные меры и сделает всё возможное, чтобы члены МАГАТЭ проникли на территорию ЗАЭС.

Шхагошев предположил, что киевские власти путём организации провокаций будут тянуть время, чтобы получить время на уничтожение каких-то губительных для себя улик.

"От Киева можно ожидать провокации в любое время, или же они будут медлить столько, чтобы успеть зачистить какие-то хвосты. Они не заинтересованы в том, чтобы миссия МАГАТЭ попала на станцию", — заключил депутат.

Ранее в Wall Street Journal появилась информация, что миссия МАГАТЭ будет работать на Запорожской АЭС с 31 августа по 3 сентября.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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