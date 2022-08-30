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Норвегия планирует выделить Киеву 200 миллионов долларов на закупку газа

Мир

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что правительство рассмотрит возможность выделить Украине около двух миллиардов норвежских крон, что эквивалентно почти 200 миллионам долларов, на закупку природного газа.

Как подчеркнул политик, на фоне спецоперации, Киев не в состоянии обеспечить страну топливом перед предстоящим отопительным сезоном.

"Страна предлагает украинцам около двух миллиардов норвежских крон, которые должны пойти на покупку газа осенью и зимой", — передаёт finansavisen.

На каких условиях норвежцы готовы выделить деньги Киеву, издание не уточнило.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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