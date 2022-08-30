Немцы потребовали объявить посла Украины персоной нон грата

Депутат Бундестага Йенс Леман потребовал объявить посла Украины в ФРГ Андрея Мельника персоной нон грата.

Несмотря на то что дипломат сложит свои полномочия 14 октября, парламентарий уверен, что Мельника нужно освободить от должности немедленно.

По словам немецкого политика, посол Украины за это время может сделать ещё несколько "антигерманских" резких заявлений, что только ухудшит отношения между Берлином и Киевом.