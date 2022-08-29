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Политолог Веселовский: на Украине намечается "грандиозный шухер"

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Политолог Сергей Веселовский призвал всех внимательно следить за событиями на Украине, сообщив, что его подписчики из Незалежной чувствуют преддверье "грандиозного шухера".

"Все чувствуют, что в воздухе висит какой-то радикальный перелом событий, который происходит сегодня на Украине", — сказал Веселовский в беседе с порталом jpgazeta. ru.

По мнению политолога, события могут развиваться стремительно вокруг Запорожской АЭС, где ситуация становится всё более опасной.

"Сегодняшняя угроза даже несколько больше, чем та, которая нависла над Донбассом накануне начала специальной военной операции", — добавил Веселовский.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал все европейские страны "надавить на Киев", чтобы он прекратил обстрелы Запорожской АЭС.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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