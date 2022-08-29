В Эстонии придумали, как законно отобрать местную недвижимость у россиян

Граждане России уже в скором времени могут потерять свою недвижимость в Эстонии, заявил представитель МВД прибалтийской республики.

Пока эстонский МИД убеждает Евросоюз ввести новый пакет антироссийских санкций, у руководства местного силового ведомства созрел план, как лишить недвижимости 4 500 россиян.

Недавно в Эстонии приняли решение о запрете на выдачу виз гражданам России. Теперь владельцы домов и квартир, не имеющие вид на жительство в республике, будут вынуждены оплачивать коммунальные услуги из-за границы. Но и это сделать довольно трудно, учитывая банковские ограничения на перевод денег из РФ.

Если владелец недвижимости в Эстонии окажется должником, это может привести к потере права собственности, заявил замминистра МВД Вейко Коммусаар в интервью изданию ERR.

"Если человек не может сам найти способы содержать недвижимость, то может произойти крайнее последствие", — пояснил чиновник.

Он также добавил, что сейчас в ведомстве готовится законопроект о запрете продажи недвижимости гражданам стран, не входящих в Европейский союз.