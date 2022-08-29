Граждане России уже в скором времени могут потерять свою недвижимость в Эстонии, заявил представитель МВД прибалтийской республики.
Пока эстонский МИД убеждает Евросоюз ввести новый пакет антироссийских санкций, у руководства местного силового ведомства созрел план, как лишить недвижимости 4 500 россиян.
Недавно в Эстонии приняли решение о запрете на выдачу виз гражданам России. Теперь владельцы домов и квартир, не имеющие вид на жительство в республике, будут вынуждены оплачивать коммунальные услуги из-за границы. Но и это сделать довольно трудно, учитывая банковские ограничения на перевод денег из РФ.
Если владелец недвижимости в Эстонии окажется должником, это может привести к потере права собственности, заявил замминистра МВД Вейко Коммусаар в интервью изданию ERR.
"Если человек не может сам найти способы содержать недвижимость, то может произойти крайнее последствие", — пояснил чиновник.
Он также добавил, что сейчас в ведомстве готовится законопроект о запрете продажи недвижимости гражданам стран, не входящих в Европейский союз.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.