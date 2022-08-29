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Страны Балтии предложили внести в пакет санкций против РФ новые ограничения

Мир

Балтийские страны предложили Еврокомиссии дополнить восьмой пакет санкций против России новыми ограничительными мерами, сообщает МИД Эстонии.

По информации ведомства, они намерены ужесточить санкционное давление на Москву в области торговли и энергетики.

Как пояснили в Министерстве иностранных дел Эстонии, руководители стран балтийского региона хотят, чтобы Евросоюз расширил перечень лиц и компаний из РФ, на которых будет распространяться действие санкций.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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