Балтийские страны предложили Еврокомиссии дополнить восьмой пакет санкций против России новыми ограничительными мерами, сообщает МИД Эстонии.
По информации ведомства, они намерены ужесточить санкционное давление на Москву в области торговли и энергетики.
Как пояснили в Министерстве иностранных дел Эстонии, руководители стран балтийского региона хотят, чтобы Евросоюз расширил перечень лиц и компаний из РФ, на которых будет распространяться действие санкций.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.