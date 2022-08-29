Рогов: у Зеленского паника из-за инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Тот факт, что международная комиссия МАГАТЭ вскоре посетит Энергодар для инспекции Запорожской АЭС, вызывает у киевского режима настоящую панику.

"Если инспекция МАГАТЭ приедет, то весь мир узнает, кто обстреливает станцию", — пояснил в интервью РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он уверен, что именно из-за планируемого визита наблюдателей Владимир Зеленский приказал усилить обстрелы АЭС со стороны контролируемых Киевом территорий. Сейчас снаряды падают не только на территорию атомной станции, но и на мирные кварталы Энергодара.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что представители организации посетят Запорожскую область уже на следующей неделе.