Тот факт, что международная комиссия МАГАТЭ вскоре посетит Энергодар для инспекции Запорожской АЭС, вызывает у киевского режима настоящую панику.
"Если инспекция МАГАТЭ приедет, то весь мир узнает, кто обстреливает станцию", — пояснил в интервью РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он уверен, что именно из-за планируемого визита наблюдателей Владимир Зеленский приказал усилить обстрелы АЭС со стороны контролируемых Киевом территорий. Сейчас снаряды падают не только на территорию атомной станции, но и на мирные кварталы Энергодара.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что представители организации посетят Запорожскую область уже на следующей неделе.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.