Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую АЭС.
По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, эксперты из МАГАТЭ будут в Запорожской области уже на следующей неделе. Они проверят ситуацию с безопасностью на атомной электростанции.
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