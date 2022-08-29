Гендиректор МАГАТЭ Гросси: миссия организации направляется на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую АЭС.

По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, эксперты из МАГАТЭ будут в Запорожской области уже на следующей неделе. Они проверят ситуацию с безопасностью на атомной электростанции.