Западные страны специально искажают политику России и Китая в отношении Арктики и заявляют, что эти государства якобы создают угрозу для региона, пишет Global Times.
По информации издания, коллективный Запад воспринимает Арктику в качестве региона с большим потенциалом, поэтому он стал активно объединяться с союзниками для военного соперничества с РФ и Китаем.
"Раздувание присутствия КНР и России в Арктике — злонамеренные попытки Запада представить Пекин и Москву стратегическими угрозами", — подчёркивается в материале.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.