GT: Запад сознательно раздувает якобы угрозу присутствия РФ и Китая в Арктике

Западные страны специально искажают политику России и Китая в отношении Арктики и заявляют, что эти государства якобы создают угрозу для региона, пишет Global Times.

По информации издания, коллективный Запад воспринимает Арктику в качестве региона с большим потенциалом, поэтому он стал активно объединяться с союзниками для военного соперничества с РФ и Китаем.

"Раздувание присутствия КНР и России в Арктике — злонамеренные попытки Запада представить Пекин и Москву стратегическими угрозами", — подчёркивается в материале.