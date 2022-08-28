Sohu: отношение жителей Польши к Украине резко поменялось

С начала военной спецоперации Польша заняла жёсткую позицию в отношении России. Однако недавно польская риторика неожиданно изменилась не в пользу Киева. Об этом заявили китайские аналитики.

Ранее заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селин подчеркнул, что рано или поздно Украина должна будет признать Волынскую резню геноцидом поляков. Однако Запад всячески пытается скрыть факты того, что Незалежная стала неонацистким государством.

"Польский чиновник фактически подтвердил правоту российских целей на Украине и в то же время дал пощёчину всем тем, кто раскритиковал действия России", — сообщили авторы Sohu.

Китайские эксперты убеждены, что поляки устали от украинских беженцев. Местные жители ежедневно сталкиваются с хамским поведением в свой адрес со стороны переселенцев. Кроме этого, Варшава имеет территориальные планы в отношении своего соседа, отметили в Sohu.

"Многие СМИ неоднократно сообщали о планах Польши оккупировать западные регионы Украины", — заявили китайские аналитики.