Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ открыли огонь по жилым кварталам Энергодара, слышны взрывы
Джаралла: Николаев и Одесса присоединятся к России
Появилось видео с русским отрядом, освободившим Кодему
Baijiahao: Запад признал поражение в “турбинной войне” с РФ
"ЧВК Вагнера" взломала укрепрайон ВСУ в Кодеме
Политолог Сосновский заявил, что Германию ожидают шесть лет гражданских волнений
В Ровенской области, через которую идёт трафик оружия из ЕС, раздаются взрывы
Ходарёнок: ВСУ продолжают стрелять по своим из-за необученных людей
Михалков предложил "перекрыть кислород" сбежавшим из России артистам

Sohu: отношение жителей Польши к Украине резко поменялось

Мир

С начала военной спецоперации Польша заняла жёсткую позицию в отношении России. Однако недавно польская риторика неожиданно изменилась не в пользу Киева. Об этом заявили китайские аналитики.

Sohu: отношение жителей Польши к Украине резко поменялось

Ранее заместитель министра культуры и национального наследия Ярослав Селин подчеркнул, что рано или поздно Украина должна будет признать Волынскую резню геноцидом поляков. Однако Запад всячески пытается скрыть факты того, что Незалежная стала неонацистким государством.

"Польский чиновник фактически подтвердил правоту российских целей на Украине и в то же время дал пощёчину всем тем, кто раскритиковал действия России", — сообщили авторы Sohu.

Китайские эксперты убеждены, что поляки устали от украинских беженцев. Местные жители ежедневно сталкиваются с хамским поведением в свой адрес со стороны переселенцев. Кроме этого, Варшава имеет территориальные планы в отношении своего соседа, отметили в Sohu. 

"Многие СМИ неоднократно сообщали о планах Польши оккупировать западные регионы Украины", — заявили китайские аналитики.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане

Бойцы польской ЧВК ночью атаковали опорный пункт в Красном Лимане, но были отброшены и понесли потери.

WarGonzo: польская ЧВК атаковала опорный пункт войск РФ в Красном Лимане
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Военкор Руденко: бойцы ВСУ расстреляли наёмника из США при бегстве с позиций
Силовые структуры
Хазин: спецоперация на Украине не стала быстрой из-за предательства
Силовые структуры
Кадыров показал кадры с пленными украинцами: "Их бросают на убой"
Любовь Степушова Столкнуть казахов и русских: в Казахстане ждут провокаций украинских националистов Любовь Степушова Рустем Сафронов Асиф Джангиров: развал СССР помог азербайджанцам приобрести национальную самоидентичность Рустем Сафронов Андрей Николаев Киев продолжает отрицать наличие украинских мин в Чёрном море Андрей Николаев
Экономика и бизнес
Sohu: появление нефти из РФ в Нью-Йорке стало пощечиной для США
Силовые структуры
В Харькове уничтожен штаб теробороны с офицерами ВСУ
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Мир. Новости мира
Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"
Последние материалы
Джаралла: Николаев и Одесса присоединятся к России
Появилось видео с русским отрядом, освободившим Кодему
Sohu: отношение жителей Польши к Украине резко поменялось
Baijiahao: Запад признал поражение в “турбинной войне” с РФ
"ЧВК Вагнера" взломала укрепрайон ВСУ в Кодеме
Политолог Сосновский заявил, что Германию ожидают шесть лет гражданских волнений
В Ровенской области, через которую идёт трафик оружия из ЕС, раздаются взрывы
Ходарёнок: ВСУ продолжают стрелять по своим из-за необученных людей
Михалков предложил "перекрыть кислород" сбежавшим из России артистам
NetEase: Россия послала НАТО две плохие новости о "монстрах из стратосферы"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников