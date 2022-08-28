Власти США призвали граждан сдать личное оружие в помощь Киеву — винтовка $100

Власти американского города Майами призвали граждан сдать личное оружие, чтобы направить его на помощь Украине.

Как сообщили в мэрии, это якобы позволит очистить улицы города от вооружённых преступников и поддержать Киев.

Так, согласно сообщению, за каждый вид оружия власти установили цену:

винтовка — $100,

АК-47 — $150.

Однако выплачивать за сданное оружие намерены не деньгами, а подарочными картами, на которые можно приобрести определённые товары. Какие, власти не уточнили.