Власти американского города Майами призвали граждан сдать личное оружие, чтобы направить его на помощь Украине.
Как сообщили в мэрии, это якобы позволит очистить улицы города от вооружённых преступников и поддержать Киев.
Так, согласно сообщению, за каждый вид оружия власти установили цену:
Однако выплачивать за сданное оружие намерены не деньгами, а подарочными картами, на которые можно приобрести определённые товары. Какие, власти не уточнили.
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