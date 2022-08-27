ООН: если РФ и США не подпишут документ по СНВ, не останется факта сдерживания

Россия и США уже сейчас должны начать переговоры в контексте договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, заявила на пресс-конференции замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

Как подчеркнула Накамицу, если соглашение не будет подписано, у мира не останется сдерживающих факторов.

"Как можно скорее… Мы знаем дату прекращения действия СНВ-3 — в 2026 году. Как минимум им нужно договориться о новом соглашении до истечения СНВ-3, иначе у мира не останется сдерживающих средств", — пояснила замгенсека.

Она настоятельно рекомендовала Москве и Вашингтону "не затягивать" с соглашением, так как это грозит тем, что страны останутся без документа, который регулирует ядерное вооружение.