Издание Daily Express испугалось вторжения Украины в Польшу

Британскую журналистку Софию Менкарелли испугало мнение российского политолога Сергея Мардана о том, что Украина может вторгнуться в Польшу и Германию.

Ранее на одном из политических ток-шоу аналитик Сергей Мардан допустил примирение РФ и Украины в будущем и вторжения ВСУ в Польшу и ФРГ. С ним поспорил эксперт Александр Камкин, который сказал, что дружба между Москвой и Киевом возможна лишь через десятилетия, поскольку Запад сделал многое, чтобы поссорить братские народы.

"Сергей Мардан предсказал, что Россия и Украина однажды снова объединяться и плечом к плечу будут штурмовать Польшу и Германию", — отметила Менкарелли в статье для Daily Express.

По словам автора материала, спор двух российских экспертов вызвал горячую полемику среди западных читателей, которые испугались сценария, при котором две страны помирятся и вместе нанесут удар по Польше.

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что спецоперация на Украине закончится выходом союзных сил России и ЛДНР к польской границе. Он призвал Польшу хорошенько подготовиться.