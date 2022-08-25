Дзермант: Гончаренко угрожает Лукашенко от бессилия и злобы

Депутат Рады Алексей Гончаренко - человек, известный своими дикими дурацкими высказываниями. И это человек, который не гнушается ни угроз, ни каких-то оскорблений. Поэтому относится к его заявлениям стоит достаточно пренебрежительно.

Так прокомментировал Pravda.Ru угрозы Гончаренко в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко политолог Алексей Дзермант.

Но надо также понимать, что Украина превратилась в террористическое государство, и эти заявления тоже оставлять просто так нельзя.

"Нужно думать, что Украина способна на какие-то враждебные действия. И, конечно, позаботиться о безопасности, как белорусского лидера, так и Белоруссии в целом от украинского режима, от таких лиц как этот Гончаренко", — считает собеседник издания.

По мнению аналитика, сказано это было от бессилия и злобы в сторону Белоруссии. И потому, что на Украине не хотят дружбы Белоруссии и России. Поэтому такие угрозы тоже с их стороны идут, заключил политолог.

Ранее Гончаренко пригрозил Лукашенко расправой, написав, что он будет висеть на столбе в следующий День независимости Украины.