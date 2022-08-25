Киев пригрозил Лукашенко повешением после его поздравления украинцев

Депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как он поздравил жителей Украины с Днем независимости страны.

"Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости", — завил Гончаренко.

Кроме прочего, депутат пообещал, что Рада окажет поддержку оппозиции Белоруссии.