Депутат Рады Алексей Гончаренко пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко расправой после того, как он поздравил жителей Украины с Днем независимости страны.
"Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости", — завил Гончаренко.
Кроме прочего, депутат пообещал, что Рада окажет поддержку оппозиции Белоруссии.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.