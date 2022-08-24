Посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, что попросил Анкару помочь вернуть украинских военных, находящихся в плену.
По информации агентства Anadolu, дипломат напомнил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану про успешное освобождение двух участников объединения "Меджлис крымско-татарского народа"*, которое произошло при содействии Анкары.
Кроме того, Боднарь призвал Турцию и НАТО ускорить поставки военной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ).
* признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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