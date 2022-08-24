Посол Боднарь призвал Турцию помочь в возвращении украинских военнопленных

Посол Украины в Турции Василий Боднарь заявил, что попросил Анкару помочь вернуть украинских военных, находящихся в плену.

По информации агентства Anadolu, дипломат напомнил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану про успешное освобождение двух участников объединения "Меджлис крымско-татарского народа"*, которое произошло при содействии Анкары.

Кроме того, Боднарь призвал Турцию и НАТО ускорить поставки военной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

* признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.