Российский посол в Польше Сергей Андреев высказался по поводу заявления польского лидера Анджея Дуды, пожелавшего демонтировать "Северный поток-2".
Российский дипломат напомнил, что Дуда всего лишь озвучил свои личные пожелания, при том, что он не уполномочен принимать такого рода решения.
"Со стороны президента Польши, который к "Северному потоку — 2" отношения непосредственного не имеет, не уполномочен принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций других стран", — сказал Андреев на телеканале "Россия 24".
Дипломат назвал заявление Дуды "политической риторикой".
Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что "Северный поток-2" подлежит уничтожению, потому что возврата к прежним отношениям с Россией точно не будет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.