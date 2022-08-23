Посол в Варшаве Андреев: ликвидация "Северного потока-2" — личное желание Дуды

Российский посол в Польше Сергей Андреев высказался по поводу заявления польского лидера Анджея Дуды, пожелавшего демонтировать "Северный поток-2".

Российский дипломат напомнил, что Дуда всего лишь озвучил свои личные пожелания, при том, что он не уполномочен принимать такого рода решения.

"Со стороны президента Польши, который к "Северному потоку — 2" отношения непосредственного не имеет, не уполномочен принимать такие решения, это скорее такое пожелание. Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций других стран", — сказал Андреев на телеканале "Россия 24".

Дипломат назвал заявление Дуды "политической риторикой".

Ранее польский лидер Анджей Дуда сообщил, что "Северный поток-2" подлежит уничтожению, потому что возврата к прежним отношениям с Россией точно не будет.