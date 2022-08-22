Латвийский министр: чтобы вернуть уважение к ООН, нужно исключить из неё Россию

Руководитель Минобороны Латвии Артис Пабрикс потребовал лишить Российскую Федерацию статуса члена Организации Объединённых Наций.

Свой призыв министр объяснил военной спецоперацией РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Вместе с этим глава ведомства заявил, что СССР исключили из Лиги Наций из-за атаки на Финляндию в 1939 году. По мнению Пабрикса, сейчас мировая общественность не уважает ООН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу обратил внимание на пренебрежение США своими обязанностями.