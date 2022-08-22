Руководитель Минобороны Латвии Артис Пабрикс потребовал лишить Российскую Федерацию статуса члена Организации Объединённых Наций.
Свой призыв министр объяснил военной спецоперацией РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине. Вместе с этим глава ведомства заявил, что СССР исключили из Лиги Наций из-за атаки на Финляндию в 1939 году. По мнению Пабрикса, сейчас мировая общественность не уважает ООН.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу обратил внимание на пренебрежение США своими обязанностями.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.